Consiglio a Valdilana, i (quasi) 19 “no” della minoranza

Si è svolto lunedì 29 luglio alle 18,30 il primo consiglio comunale di Valdilana dopo l’insediamento. Maggioranza e minoranza si sono trovati nella sala consiliare dell’ex municipalità di Valle Mosso insieme a un nutrito gruppo di cittadini. Dopo un sentito e rispettoso minuto di silenzio per il vicebrigadiere Rega e per tutti i membri delle forze dell’ordine si è aperto il tavolo. 19 i punti all’ordine del giorno. Dal primo punto, fin quasi all’ultimo però, la minoranza capeggiata da Alessio Maggia ha reso chiara la sua posizione: contraria su (quasi) tutta la linea.

I “no” sono scattati a partire dell’insediamento della giovanissima Silvia Malpangotti, consigliere in sostituzione della rinunciataria Maffei. “Il nostro No non va alla persona di Silvia Malpangotti - chiarisce il capogruppo di minoranza Maggia -, vorremmo tuttavia prima essere soddisfatti rispetto all’interrogazione che ha a tema la rinuncia di Gabriella Maffei”. La minoranza non ne vuole sapere di collaborare, infatti, anche riguardo all’assegnazione dei ruoli come giudici popolari, l’eletto Fulvio Chilò ha già chiarito la sua decisione di rinunciare all’incarico, solo Malpangotti, votata dalla maggioranza, ricoprirà il ruolo. Rispetto alla commissione Agricoltura e Foreste invece sembrerebbe che la minoranza possa venire rappresentata con l’elezione di Giuseppe Zorzan, per la maggioranza, invece, da Andrea Ronzani.

I 5 consiglieri continuano a votare contro riguardo gli indirizzi di nomina dei rappresentanti del comune negli enti, aziende e istituzioni, così come rifiutano il gettone di presenza per i consiglieri comunali. È “no” sul progetto della maggioranza e anche sull’indennità di funzione per il presidente del consiglio. “Assurdo che non ci sia pervenuto il programma nonostante le continue richieste – spiega Maggia -. Prendiamo atto in questa sede che il punto tratta parola per parola l’immane programma esposto durante la campagna elettorale”.

Riguardo il rifiuto al gettone di presenza si accende una piccola discussione, dove sindaco e assessore Grosso concordano sul fatto che “il lavoro che si farà in comune e durante il consiglio è di grande responsabilità ed è giusto che venga riconosciuto”. “Dopo la notizia del milione in meno in arrivo per la fusione ci sembra giusto rifiutare queste minime entrate personali - spiega Maggia -. Siamo qui per i cittadini e lo facciamo anche gratis”.

L’unanimità arriva solo rispetto i punti che riguardano i consorzi e le analisi per la salvaguardia di sorgenti di regione Crosa, frazione Lora, Boccioleto, Cereie, frazione Botto e frazione Sola.