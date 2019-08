Ternengo in festa fuori dagli schemi, serata rock e una nuova specialità FOTOGALLERY

Da oltre quarant'anni Ternengo in Festa è un appuntamento estivo molto apprezzato dai Biellesi.

L'edizione 2019 non ha fatto eccezione grazie a buon cibo, canti, balli e la novità della serata rock. Il presidente della pro loco di Ternengo, Alessandra Masiero, esprime la sua soddisfazione: "Come sempre la partecipazione è stata numerosa perché, a quanto dice la gente, alla nostra festa si mangia bene. Ringrazio tutti quelli che sono venuti a trovarci e ringrazio i volontari che hanno lavorato, tra di loro ci sono anche due persone che hanno fatto ottant'anni ma sono ancora attive nella pro loco. Durante una serata abbiamo deciso di premiarli.

Siamo contenti di come è andata la festa, compresa la serata rock del 19 luglio con cui abbiamo voluto uscire dagli schemi della solita musica".

In tema di buon cibo, oltre ai famosi fiori di zucca ripieni, nel corso degli anni si sta affermando una nuova specialità: "I nostri fiori di zucca sono andati alla grande come al solito, - racconta ancora Alessandra Masiero - ma quest'anno hanno riscosso grande successo anche le pesche ripiene, che stanno diventando un'altra specialità della festa di Ternengo. Ogni anno ne facciamo sempre di più perché molte persone vengono apposta per mangiare le pesche ripiene.".