Scopri l'esperienza delle bollicine in un Gala dinner con vista sul lago Maggiore

Uno straordinario Gala Dinner, dall’accattivante titolo “Un Lago di Bolle”, dedicato ad un abbinamento classico, ma sempre attraente: il pesce e lo Champagne. Questo l'appuntamento all'Shg Hotel Villa Carlotta di Belgirate in provincia di Verbania in collaborazione con Le mie bolle, importazione champagne.

Domenica 4 agosto 2019, dalle ore 19.30, con la nuova e dinamica gestione della catena alberghiera SHG prenderà il via un evento per veri appassionati di gastronomia. Stefano Illiano, executive chef dalla forte vena creativa e innovativa proporrà un menu di grande spessore per le cotture, le consistenze, la sensibilità nell'utilizzo e il trattamento delle materie prime, senza alterazione dei sapori originali, con un mix di ingredienti che appagano le papille gustative ed anche la vista.

Il Lago di Bolle prenderà il via con il gran buffet sulla terrazza vista lago Maggiore, con il sottofondo di musica dal vivo che offrirà alla serata un accompagnamento di soft live music. Il ricco e vario antipasto gourmet prevede: una delicata crema di ceci con gambero marinato, salmone affumicato agli agrumi e pepe rosa, morbidissimo carpaccio di spada con dadolata di mele e noci, tempura di verdure e fritture di lago, sushimi rivisitato da chef Ruhan. Il tutto abbinato ad uno straordinario Champagne Cuvée de Reserve Brut Premier Cru di Roger Manceaux.

Terminato il buffet gli inviati saranno accolti nell'elegante location con ampie vetrate fronte lago per assaporare un primo eccellente: verrà servito un risotto mantecato al limone con carpaccio di polpo saltato, preparato con un riso "fuori dal comune": Razza 77, un prodotto di nicchia di assoluta eccellenza e qualità sopraffina. Abbinato al piatto, uno Champagne di alto profilo: il Rosè de Saignée Extra Brut di La Villesenirere.

Il menù, un vero crescendo di sapori, profumi e sensazioni, porta al secondo: un medaglione di tonno rosso scottato al sesamo con cipolla caramellata (lavorata con aceto balsamico e zucchero) e delicata spuma di ricotta all'erba cipollina; in abbinamento Champagne Grande Reserve Brut di Claude Michez. La cena si concluderà con un fresco dessert: un semifreddo al lime e menta, accompagnato dallo Champagne Carte Noire Brut di Charlier & Fils.

Il prezzo della cena esclusiva è di € 90 a persona, compresi Champagne, acqua e caffè. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a info@shghotelvillacarlotta.it telefonare al munero 347.2984644 oppure 0322.76461 entro il 28/07/2019, per la prenotazione obbligatoria.

L' SHG Hotel Villa Carlotta si trova in Via Mazzini 121/125, 28832 Belgirate (VB) e sul sito: www.shghotelvillacarlotta.com