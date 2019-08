La pro loco di Netro nuovamente in pista con "Agosto in Festa"

Archiviata con successo la Festa della Birra ecco che la pro loco di Netro si prepara all'organizzazione e allestimento di “Agosto in Festa”, manifestazione che tutti gli anni porta a Netro, durante la settimana di ferragosto, in piazza XX Settembre una serie di iniziative al fine di dare ai Netresi e alle numerose persone che soggiornano in paese per le vacanze estive la possibilità di passare una serata di svago all'aperto.

Per l'edizione 2019 si parte venerdì 9 Agosto con il Teatro dialettale in piazza , la compagnia Teatrale Netrese "L ROCH 'D CANTAPERA" porta in scena un' esilarante commedia in due atti dal titolo "Se truvei marieve ...nen". Sabato 10 Agosto, preparata dai cuochi della pro loco, ci sarà la Cena Tipica Piemontese dove si potranno degustare i piatti tipici della regione. A fare compagnia ai commensali si esibiranno "Paolino & Alessia".

Domenica 11 agosto giornata dedicata allo sport, infatti si svolgeranno le finali del Torneo di Pallavolo iniziato già nei giorni precedenti, alle 20 ci sarà la premiazione delle squadre partecipanti in piazza e la serata proseguirà con allegria e una grande grigliata per tutti. Lunedì 12 agosto alle 21,30 la pro loco ospiterà il gruppo vocale “Le nostre valli” ingresso gratuito e possibilità di cenare presso lo stand gastronomico della pro loco a partire dalle 20. Martedi 13 Agosto alle 20 ci sarà una novità: Cena Tipica Spagnola. I cuochi si cimenteranno nel preparare la Paella accompagnata dalle famose Tapas e un fiume di Sangria e musica dal vivo con Claudio.

Giovedì 15 Agosto si parte a festeggiare dalle 16 con la tradizionale mostra dell’artigianato e prodotti tipici che proseguirà fino a tarda serata. Molte le iniziative che accompagneranno la giornata: stand gastronomico aperto dalle 19,30, banco di beneficenza, ci sarà la possibilità di visitare l'Ecomuseo del ferro presso le Off. Bono (Dalle 14 alle 18), si aspetta l'esibizione in piazza del gruppo musicale GEMINI 2011 e tanto altro ancora. A coronare il termine della manifestazione alle 22,30 ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

Ancora un appuntamento per venerdì 16 agosto. Alle 11,30 verrà distribuita la polenta concia in piazza san Rocco a cura della Banda Musicale di Netro. Per informazioni contattare il numero 3465821561 mentre prenotare la cena contattare Alimentari Anna al numero 3713572348.

Il Ferragosto Netrese parte ben 26 anni fa con la Mostra dell'Artigianato in notturna, un'iniziativa che negli anni ha sempre riscosso notevole successo con la partecipazione di numerosi espositori che sono incrementati in numero ogni anno. Nel 2010, su iniziativa della pro loco e con il patrocinio del comune di Netro, si pensò di dare una maggiore visibilità a questa manifestazione creando iniziative che andassero a coprire tutta la settimana di Ferragosto. Cene , musica, spettacoli, sport e non solo.