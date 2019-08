Conto alla rovescia per la festa patronale di San Lorenzo a Mongrando

Questo fine settimana a Mongrando si aprono i festeggiamenti per la Festa di San Lorenzo, organizzata da “Gli Amici di San Lorenzo”, la parrocchia di San Lorenzo e l’amministrazione del comune. Sabato 3 agosto appuntamento alle 17,30 al Borgo antico di San Lorenzo per il torneo a premi di calcetto e pallavolo. Alle 18 si accendono i fuochi, sulla griglia pronte salamelle e wurstel (veg e non) accompagnate da birre e bibite fresche. La serata continua alle 21 con dj set/ Crazy sound Discomobile. Per info e prenotazioni riguardo il torneo di calcetto e pallavolo contattare Marco al numero 3334304253.

Domenica 4 agosto la sveglia suona presto. Alle 9 parte il mercatino di antiquariato minore, hobbistica e gastronomia al Borgo antico di San Lorenzo. Alle 10 Skouty a prenotazione obbligatoria per lo yoga all’aperto e per la passeggiata con guida ambientale. Per le 10 è anche previsto il battesimo della sella con il Centro Ippico la Quercia, la G.S.C. C.U.D. Biella si esibirà poi in una dimostrazione di discipline cinofile dove i presenti potranno essere accompagnati dai loro amici pelosi. In ultimo giochi per tutti, dedicati ai bambini.

Alle 11 si potrà partecipare alla Messa, mentre alle 12,30 è previsto il pranzo al circolo CICA (prenotazioni al numero 3407241439). Appuntamento goloso e divertente alle 15,30 con Gara di torte di San Lorenzo, le torte che vorranno competere dovranno essere consegnate non oltre le 10,30 alla Bottega del Borgo. Alle 16 altro momento di gioco per i più piccoli aspettando la Merenda Sinoira delle 18,30 a cura di La Bottega del Borgo ( per prenotazioni contattare il numero 3276790464 ). Processione alla chiesa di San Lorenzo alle 20 e rinfresco al termine nella casa parrocchiale per chiudere i festeggiamenti.

All’oratorio di San Agostino sarà presente sia sabato che domenica una mostra gastronomica.