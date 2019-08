A Pollone il 1° Raduno Auto d'Epoca in memoria di Enrico Leone

Enrico Leone, classe 1968, già da bambino eredita dal padre Agostino la passione sfrenata per i motori in genere. Ha la fortuna di passare la sua gioventù accanto ad auto di alto livello quali Ferrari, Jaguar, BMW, Mercedes, Audi, per la maggior parte V 8, e con cavallerie di tutto rispetto. Mercedes con i modelli SEC e SL, e BMW con i modelli serie M e CSi, catalizzano tutto il suo interesse con la maggiore età, e lo spingono ad raggiungere una conoscenza dettagliata e approfondita di ogni piccolo particolare su produzioni, colori, allestimenti, equipaggiamenti, caratteristiche tecniche e prestazioni.

Terminato il Liceo, Enrico affianca il padre in tintoria dove inizia a muovere i primi passi nel collezionismo d’epoca attingendo dall’ormai suo approfondito sapere al riguardo. La sua passione si materializza con il primo acquisto di un Maggiolone Cabrio per la moglie Marcella, seguito da Mercedes SL R107 e 129, SEC 560, Ferrari F355 GTS, BMW 3.0 CSi e varie serie M, affiancate da una unica 2002 turbo e una spettacolare Rolls Royce Corniche coupé del 75. Non manca qualche esemplare che ha dettato la storia delle corse italiane ed internazionali dell’epoca come una Lancia Fulvia 1.6 H.F. Rally ribattezzata “Fanalone” dagli appassionati.

Enrico, marito, padre, imprenditore e collezionista schivo e stimato, preferisce viaggiare in Fiat Panda 4X4, rigorosamente con il climatizzatore spento ed il tettuccio aperto quasi in tutte le stagioni, per poi dedicarsi a fine giornata alle “sue piccole”.

Nel 2013, a seguito di più di 40 anni di passione, nasce il "Garage Trazione Posteriore", la sua attività commerciale di compravendita di auto d’epoca in perfetto stato di conservazione, oppure finemente restaurate in tutte le loro parti, oggi portata avanti da un caro amico, e dalla famiglia per la passione trasmessa alla moglie Marcella ed al figlio Vittorio. Nel parco auto non mancano pezzi “più moderni” ma comunque con delle caratteristiche uniche nel loro genere.

E’ proprio una Mercedes R107 che fa incontrare Enrico e Paolo Delsignore, l’ideatore, organizzatore e promotore del 1° Raduno Auto d'Epoca in onore di Leone. I due appassionati avrebbero voluto fondare un Mercedes SL Club a Pollone, idea purtroppo arenatasi a causa delle avversità della vita. "Nonostante Enrico ci abbia lasciati ad ottobre 2017, - dice Delsignore - il suo ricordo è rimasto vivo tra noi e rivive ogni giorno nelle automobili e nella sua attività, e permette di ritrovarci insieme al suo memoriale del 14 settembre, con le sue passioni che sono anche le nostre, per una giornata di festa e di confronto!"

Paolo Delsignore, organizzatore e attuale consigliere comunale a Pollone, spiega l'obiettivo della manifestazione: "Con questo raduno vogliamo tramettere la passione di Enrico per le auto, e la moglie, Marcella Aglietta, ha deciso di devolverne il "guadagno" a favore dell'asilo di Pollone. Inoltre, il Comune di Pollone ha stabilito di calendarizzare questo evento: tutti gli anni organizzeremo una raduno di auto d'epoca, idea che piace anche alla famiglia Piacenza.".

Il 1° Raduno Auto d'Epoca, Memoriale Enrico Leone, si terrà sabato 14 settembre, con ritrovo dalle 8 alle 9 presso il Lanificio Fratelli Piacenza di Pollone. Alle 09:30 ritiro di percorso e pacco di partecipazione, alle 10 partenza per il giro turistico di circa 51 km, alle 11:30 arrivo al Santuario di Oropa, dove ci sarà una breve visita alla Basilica Vecchia e la benedizione delle auto. Alle 13 rientro a Pollone dove le auto saranno parcheggiate in Via Caduti per la Patria. Alle 13:15 pranzo nei locali posti di fronte al municipio di Pollone. Alle 14:45 partenza per Candelo, dove ci sarà una visita al Ricetto. La giornata si chiuderà alle 16:30.

Le domande di iscrizione al raduno devono essere presentate entro il 10 settembre alla Pro Loco di Pollone; oppure a Paolo Delsignore (cell. 3400811370; mail pdelsign@gmail.com); oppure al 335252093 (attuale numero del Garage Trazione Posteriore, e vecchio numero di Enrico Leone che la moglie ha voluto mantenere). Le iscrizioni si considereranno chiuse al raggiungimento di 60 vetture.