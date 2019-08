Il Piemonte conquista il web: dagli acquisti alla vendita di prodotti tipici

Oggi, con un giro in rete e qualche click, si può comprare praticamente qualsiasi cosa.

Infatti il commercio elettronico, in netta crescita a livello mondiale e anche nazionale, permette sempre di più di acquistare beni particolari, che magari non si trovano nel negozio o nella bottega sotto casa e neanche all’interno di quelli di catena, ma consente altresì di scoprire nuovi mondi e nuove culture, nuove specialità tipiche di alcuni territori e mode diverse da quella di provenienza dell’utente. Oltretutto la possibilità di customizzazione fa sì che il commercio elettronico costituisca sempre di più una validissima alternativa a quello tradizionale, se non per i beni di rapido consumo, sicuramente per alcuni settori, che vanno dall’oggettistica all’abbigliamento, passando per l’elettronica e per i materiali di vario genere per la casa. Se poi si abbina la vastità di scelta alla velocità e anche alla rapidità di pagamento, il gioco è fatto. Le inserzioni mirate all’interno dei social infine sono un vero e proprio motore dell’e-commerce, intercettando i gusti degli utenti e proponendo loro i beni e i prodotti desiderati ai prezzi migliori, magari mentre scorrono la homepage di Facebook, dunque anche in una condizione psicologica favorevole alle compere online.

Da non dimenticare il comparto dell’entertainment, che passa da servizi che propongono film in streaming fino al gioco, con tanto di incentivi: ci sono, ad esempio, periodi di prova gratuiti così come c’è il bonus di benvenuto di Sisal e di altri operatori del settore. Le statistiche di cui sopra, tenendo conto dei dati europei rilevati da Eurostat , dicono che comunque i maggiori settori merceologici interessati dall’e-commerce sono:

vestiti e prodotti di tipo sportivo

prenotazione di vacanze e viaggi, dai biglietti aerei alle strutture ricettive

prenotazione di eventi, dal cinema ai concerti fino alle mostre

prodotti alimentari, con un 30 per cento di acquirenti a livello europeo

In particolare quest’ultimo dato potrebbe essere uno slancio importante per un paese come l’Italia che, da una regione all’altra, non manca di eccellenze gastronomich e e di prodotti tipici amati da tutto il mondo.

Soltanto il Piemonte conta infatti oltre 300 specialità tipiche, dal “ratafià”, gustoso liquore alle ciliegie, fino ai biscotti alla cannella provenienti dall’area del vercellese, passando per il fagiolo di Saluggia e altri prodotti doc, dop, igp e igt.

Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli-Biella ha mostrato la propria soddisfazione in merito alle suddette “bandiere” del gusto del Piemonte, che contano ben 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg e 42 Doc, peraltro un volano per l’economia locale, dato che i beni enogastronomici del territorio sono tra i souvenir preferiti dai turisti.

Il Piemonte e l’agenda digitale per la promozione del territorio

Il web mostra quindi grandi vantaggi anche per la promozione di questo genere di beni, come dimostra la start-up piemontese ideata da due giovani imprenditori che,tramite una piattaforma online, commercializza prodotti tipici locali , con il coinvolgimento dei produttori diretti, così da far conoscere le eccellenze italiane anche all’estero. Si tratta di un progetto che è stato apprezzato e che ha generato in poco tempo un fatturato di ben 90 mila euro, con grandi obiettivi di crescita, stimati intorno al milione di euro entro l’anno 2022.

L’innovazione come motore dell’economia, anche legata al territorio, risponde bene alle esigenze di una popolazione sempre più “glocal”.

Del resto, quello dell’adeguamento ai nuovi strumenti del web è un tema che coinvolge anche la sfera pubblica . L’appello di ANCI Piemonte al neo governatore Alberto Cirio, in occasione di un convegno sulla comunicazione social dei Comuni, è strettamente collegato all’agenda digitale e alla modernizzazione della pubblica amministrazione, e dunque, in senso lato, a progetti di valorizzazione del territorio, in un periodo dominato dalla diffusione della banda larga e del cosiddetto “Internet of things”. Sono infatti ben tre anni che l'ANCI Piemonte porta avanti degli investimenti, tramite le attività della Consulta Innovazione e anche attraverso il premio Piemonte Innovazione. Quest’ultima è un'iniziativa che vuole premiare i Comuni e gli enti capaci di portare avanti nuovi progetti e idee.

La sfida digitale è stata quindi a pieno titolo a livello regionale e si aspettano nuovi sviluppi.