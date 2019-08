Soccorso Alpino Valdostano in azione a Punta Giordani - Cronaca del Nord Ovest

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Punta Giordani (Gressoney) per il soccorso ad un'alpinista caduta in crepaccio. L'incidente è avvenuto a quota 3800 mt. La donna, olandese, è stata estratta dai suoi compagni di cordata e da una guida alpina che si trovava a percorrere il medesimo itinerario. In queste ore l'elicottero della Protezione civile non può avvicinarsi al luogo dell'evento a causa delle condizioni di scarsa visibilità. L'alpinista, che riferisce di non aver riportato conseguenze fisiche importanti, sarà recuperata non appena riuscirà a raggiungere una quota utile, al di sotto delle nubi.