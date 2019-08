Sordevolo, il video appello di papà Roberto Speranza indirizzato a sua figlia Gaia e Michael: "Vi vogliamo bene"

Aggiornamento delle 11:

Il video appello di papà Roberto Speranza: "Spero che mi ascoltiate. Gaia accendi il telefono che veniamo a prendervi".

Il fatto:

Sono quasi 48 ore che di lei non si hanno notizie. Gaia Speranza, 16enne di Sordevolo, si è allontanata dalla sua abitazione ma non è ancora chiaro la motivazione. Una prima ipotesi degli investigatori ricade sull'allontanamento volontario. A lanciare l'allarme, non solo alle forze dell'ordine ma anche sui social, i suoi famigliari e gli amici, in apprensione per lei insieme a tutto il paese e ai compagni di scuola. . Si stanno controllando tutti i messaggi tra i due ragazzi per capire cosa li abbia spinti a questo gesto. pare anche che non dispongano di molto denaro potrebbero anche dormire in auto in qualche località appartata.

Gaia si sarebbe allontanata con il suo ex, il 20enne Michael, a bordo dell'auto del giovane: una Renault Clio grigia targata DB785HF. Nella giornata di ieri è stato aperto il protocollo di ricerca persone, che vede coinvolti i carabinieri in prima linea. Chiunque abbia notizie dei due giovani, al momento irreperibili, contatti le forze dell'ordine o il numero 3713427017.