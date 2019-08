Scontro a Donato: tre i feriti trasportati all'ospedale

Incidente stradale ieri alle 12,45 a Donato sulla strada provinciale 419. Tre i feriti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. A collidere, una Fiat Panda guidata da una 76enne del paese con accanto il nipote e una Opel Kombo con al volante un 40enne. Tutti e tre sono stati ricoverati al nosocomio in condizioni non gravi e sono in attesa della prognosi. I militari stanno comunque procedendo ad ulteriori accertamenti.