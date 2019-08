Ha un incidente e lascia la moto appoggiata al guardrail. Allertati i carabinieri

Hanno segnalato intorno alla mezzanotte una moto appoggiata sul guardrail in entrata a Cossato sulla superstrada. Si tratta di una Honda Dominator di un 39enne di Mongrando. I militari della locale stazione si sono recati nell'abitazione dell'uomo. La madre, ha riferito si militari, di essere stata avvisata dallo stesso figlio di un suo incidente e che in quel momento si trovava al pronto soccorso in attesa di essere visitato. Visto che la moto non era posizionata in zona pericolosa, è stata lasciata sul posto in attesa che il proprietario andasse a riprenderla.