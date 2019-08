4 studenti di Cossato in Ungheria per dialogare sul futuro del pianeta

Si è concluso da pochi giorni il progetto Erasmus Water Watchers a cui hanno partecipato, per due settimane, quattro ragazzi delle quarte del Liceo di Cossato; un’attività realizzata grazie alla collaborazione ormai consolidata con l’associazione Eufemia di Torino. Obiettivo dell’esperienza era la sensibilizzazione verso temi cardine, tra cui quello dell'ecosostenibilità ambientale, quello della salvaguardia dell'acqua e quello, attualissimo, dei cambiamenti climatici.

Scopo del campo era quello di sensibilizzare i ragazzi riguardo a queste tematiche; per farlo si sono svolti laboratori creativi e di altre attività parallele (giochi connessi al tema, proiezione di documentari e molto altro). Ovviamente non sono mancati i momenti di svago, tra cui un'intera giornata in una spa, una realtà molto presente su tutto il territorio ungherese, e una visita finale, prima di tornare a casa, a Budapest. A prendere parte a questa esperienza, completamente finanziata da fondi europei, sono stati, oltre a nostri connazionali, ragazzi provenienti da Estonia, Portogallo, Romania e, ovviamente, Ungheria: scrivo ovviamente perché lo scenario che ha fatto da sfondo a questo progetto è stato quello di un pittoresco paesino rurale nel sud del paese. Al di là dell’importanza di approfondire il tema proposto è l'atmosfera che si sviluppa durante queste esperienze ad essere unica e preziosa: un'atmosfera di dialogo, di confronto, di amicizia e di scoperta.

La felicità che si prova, una volta giunti alla fine, quando ci si rende conto quanto quelle persone sono ormai diventate importanti, quasi una parte di te, è indescrivibile. E’ proprio per favorire questo incontro di persone che sono nati i progetti Erasmus+, finanziati da fondi europei; le proposte sono tantissime e consentono a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni di girare l'Europa e di vivere esperienze come quella che vi ho appena descritto. Il consiglio quindi è: "Viaggiate!". Perché solo viaggiando sarete in grado di crescere e di ampliare gli orizzonti di tutti.