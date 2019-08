Ponderano si prepara a festeggiare il Patrono con la Pro Loco

Alla Pro Loco di Ponderano si sta lavorando a pieno regime ai preparativi per i festeggiamenti del Santo Patrono. Venerdì 9 agosto si parte in grande stile con il concerto di organo in chiesa, diretto dal maestro Beniamino Calciati che quest'anno avrà al suo fianco due splendide voci: il soprano Francesca Lanza e il tenore Matteo Bertarelli.

Sabato 10 grande novità con la cena di gala in un parco dei Platani rivoluzionato e addobbato a dovere per lʼevento, con finger food e due menù a scelta tra panissa e rane (preparate dagli Amici di Arro) o menù vegetariano. Quella del 10 agosto sarà una serata particolare, durante la quale verrà consegnato per il terzo anno consecutivo alla dottoressa Anna Perona, in rappresentanza del reparto pediatrico dell'ospedale, uno strumento acquistato con le donazioni ricevute con la distribuzione dei pacchi di genere alimentare nel periodo natalizio attraverso il progetto Una goccia per un sorriso.

Infine, domenica mattina ci sarà la messa alle 11 mentre alle 21 si terrà il concerto della Banda Musicale G. Rossini.