Asfalto o porfido in via La Marmora e via Pietro Micca? Il sindaco chiede l'opinione dei cittadini

Restiling stradale a Biella? Parte dal comune l’iniziativa di sostituire i cubetti di porfido delle centrali via La Marmora e via Pietro Micca con un più pratico asfalto. “Per rendere più fluido il traffico di automobili e mezzi pesanti che ogni giorno percorrono le due strade e per maggiora sicurezza dei ciclisti”, commenta il sindaco Claudio Corradino. Detto questo, ancora nessuna decisione definitiva è stata presa, sentiremo prima cosa ne pensano i cittadini. Non sappiamo con quale modalità ma prima di agire vogliamo sapere cosa preferiscono i biellesi e faremo in modo di scoprirlo”. Nel caso la proposta andasse in porto l’amministrazione è già convinta sull’utilizzo di un asfalto particolare meno dannoso per l’ambiente.

I disagi su entrambe le strade sono lampanti, tante le buche soprattutto a ridosso delle rotonde che verranno sistemate, dopo le ferie, da una ditta già incaricata di portare a termine il lavoro, tuttavia “il problema di sicurezza dovrebbe essere estirpato alla radice – dice ancora Corradino - , eliminando il porfido e optando per una riasfaltatura completa". L’idea non verrà concretizzata a breve, “il comune ha problemi più urgenti da sistemare, ma tra qualche anno potremmo pensare, bilancio permettendo, a un restiling delle due vie” chiosa il sindaco.