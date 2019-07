Cento candeline per Angela Anna Scuri, festa alla Casa Anziani del Vandorno

Festa grande alla Casa Anziani del Vandorno. Sabato scorso Angela Anna Scuri ha spento 100 candeline, in occasione del suo secolo di vita. Angela è nata a Trovo, in provincia di Pavia ma ha vissuto a Milano fino al marzo del 2016, quando è entrata nella struttura per anziani del rione di Biella. Ha due nipoti ed è bisnonna due volte.

A parte qualche problema di deambulazione, Angela è tuttora attenta e vivace. Ha un temperamento mite che si riflette sulla voce esile ma chiara ed è un piacere intrattenersi con lei parlando delle cose passate e presenti. Ha una cura particolarmente attenta alla sua persona. Le piace presentarsi in ordine e con qualche tocco di cipria, che non guasta mai. Già tre anni fa, entrando in struttura, confidava di raggiungere il traguardo del secolo di vita. Ha avuto qualche momento di difficoltà iniziale, come tutti d’altronde, ma oggi è ancora in forma.

Presenti sabato con parenti, amici, gli animatori ed i volontari che hanno organizzato la festa. Venuto a porgerle gli auguri anche il primo cittadino di Biella Claudio Corradino, accompagnato dall'assessore Isabella Scaramuzzi.