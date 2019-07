Virtus Biella, il 7 dicembre la trasferta in Sardegna. Ecco i calendari del campionato B1

Sono stati pubblicati dalla federazione le partite del prossimo campionato di B1.

La Virtus Biella parte il 19 ottobre in trasferta, nella tana bergamasca del Costa Volpino. Poi due match al PalaSarselli durante i quali i tifosi potranno farsi un'idea su questa nuova avventura: ospiti a Chiavazza, Alessandria e Esperia Cremona. Il primo lungo "pit stop", per smaltire le scorie dei primi 60 giorni, arriva il 12 dicembre sul campo di Vigevano. Si riprende il cammino l'11 gennaio con l'avversaria ancora da definire. Nuova pausa per una settimana, l'1 febbraio. Si tira poi dritto fino alla pausa pasquale dell'11 aprile. Rush finale per chiudere il campionato il 9 maggio in trasferta contro Albese. La trasferta più lunga delle nerofucsia, è a Palau. Il 7 dicembre la squadra vola in Sardegna contro Capo D'Orso. Si giocherà alle 15. "Emozionati? Si perchè è il primo anno che affrontiamo questa categoria. Di certo l'adrenalina è a palla" scrive il comunicato del club di Chiavazza". Nelle foto tutte le partite della Virtus Biella.