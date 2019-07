Racchette alzate, torna da questo weekend il 93° torneo del Circolo Tennis di Rosazza

Conto alla rovescia al Circolo di Rosazza. È alle porte la 93esima edizione del torneo annuale open alla memoria di Camillo Rosazza Mina. Come da tradizione il torneo FIT del circolo di tennis federato più antico del Biellese aprirà le danze a inizio agosto, quest’anno inizierà sabato 3 agosto, e proseguirà fino al 25 del mese. La finale sarà una festa per tutti, ospiti e partecipanti. Per le categorie del singolare femminile e la 4a categoria singolare maschile ci si potrà iscrivere al torneo fino a giovedì 1° agosto alle 12. Chiuderanno il 5 agosto le iscrizioni per la 3a categoria singolare maschile e infine ci si potrà iscrivere al doppio maschile e alle categoria dalla 2a in avanti fino all’8 agosto.

Caratteristica che rende il torneo uno dei più ambiti del territorio la si intuisce non solo dal ricco montepremi messo in palio per l’anno 2019, ma anche per l’atmosfera che si ammira e si respira al Circolo. I round si disputeranno nei bellissimi campi di terra rossa di Rosazza, a 900 metri di quota, incorniciati dalle montagne e allietati dal rilassante suono del torrente Cervo che attraversa il parco secolare che delimita il Circolo.

Il torneo si divide nelle categorie singolo maschile, singolo femminile e doppio maschile. Il ghiotto montepremi per quest’anno ammonta a 4 mila euro, inoltre chi rientrerà nel tabellone della 3a categoria per il singolo maschile potrà cercare di portarsi a casa l’ambita Coppa d’Argento (Coppa triennale Camillo Rosazza Mina) vincendo per 3 volte, anche non consecutive, la competizione dell’anno.

Per iscriversi al torneo si possono scegliere 3 modalità: tramite il portale unico competizione della FIT Piemonte (PUC), per mail scrivendo a torneorosazza@gmail.com oppure tramite messaggio whatsapp al numero 3408324061.

Sul sito tutte le informazioni.