Marcia alpina: Le pioggie non frenano l'entusiasmo degli atleti dela Pietro Micca

Domenica 28 luglio la squadra di marcia alpina della Pietro Micca si è recata a Montà d'Alba nel Roero, per disputare la prima gare a coppie valevole per il campionato piemontese. Paesaggio insolito, contrassegnato dalle "rocche", fenomeno geologico di erosione che costituisce l'elemento paesaggistico più tipico del Roero. Una dorsale di dirupi e parete sabbiose che solca le colline in una" frattura " lunga 40 Km. Il percorso, non molto impegnativo, è stato reso molto difficoltoso a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute in questa zone tra sabato e domenica. Il terreno si è dimostrato subito scivoloso e a tratti più che fangoso. Ma già dalle prime ore di gara il sole ha fatto la sua apparizione e la temperatura è subito risalita.

“Dobbiamo fare un grande plauso a l'unica coppia di ragazzi, Tiziano Lazzarotto e Valentina Dalla Mora che hanno avuto il coraggio di affrontare tutto il percorso – spiegano – Notiamo, infatti, il terzo posto della coppia Antonio Balasso e Laura Romano; Flaviano Pivotto e Catherine Massera si sono piazzati all’ ottavo posto, Rodolfo Massardi e Maurilio Borghesio all'undicesimo posto. Anche se i risultati sono arrivati solo parzialmente la giornata si è conclusa in allegria grazie agli alpini di Santo Stefano di Roero, che avevano preparato ottimo pranzo”. La prossima gara a coppie si svolgerà fra tre mesi a Brovato. Mentre il primo settembre si disputerà l'ultima gare individuale a Cossato.