Equitazione: In attesa dei campionati in Polonia, buone prove dei giovani del Cem a Tortona

Si è svolta a Tortona il 27 e 28 agosto la tappa del progetto sport nazionale. Ottimi piazzamenti per i giovani binomi portacolori del Cem di Mottalciata . Ludovica Camerlengo vince il livello base pony con Welfine e il livello 1 pony con Amira. Secondo posto per Lavinia Lobosco e Pimpa nella lp80.

Primo posto per Vittoria Cirillo e Agrifoglio nella lp70 e per Martina Robiolio con Castel nella lb80. Terzo posto nel livello 4 cavallo per Gaia Menchini e Sagesse che si piazza anche terza e quinta nella c130 con j Daisy. Terzo posto per Ludovica Lobosco e Martha nel livello 1 pony . Percorso netto per Emanuele Giordanetti e Bob nel livello 3 pony. Bene anche Matteo Olivetta e Armatan, nel livello 1 senior.

Concorso sfortunato per Augusto Praloran ed Amiro e Martina Bertorelli e Siem. Ora un po’ di riposo per questi binomi, per poi riprendere con la partecipazione di Martina Guerra ed Olympic Lad ai campionati europei pony in Polonia dal 15 al 18 agosto.