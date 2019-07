Bresso presenta ricorso al TAR del Lazio per rientrare al Parlamento Europeo

Mercedes Bresso ha fatto ricorso al TAR del Lazio per cercare di rientrare al Parlamento Europeo. L’ex eurodeputata torinese del Pd, con 44.210 preferenze, è la prima non eletta del collegio del Nord Ovest: attualmente il Piemonte non ha rappresentanti dem a Bruxelles.

Secondo il calcolo dei resti spettante al Partito Democratico, spiega Bresso in una nota stampa, “dovremmo risultare eletti io e Nicola Danti per il centro”. In base però ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2011 “in aperto contrasto con una sentenza della Corte Costituzionale sulla questione, i due posti sono stati attribuiti al collegio del Sud e a quello delle isole, che pure avevano avuto resti nettamente inferiori”. Una decisione motivata, spiega l’ex Presidente della Regione, dal fatto che al “Sud gli elettori votano di meno per questo non devono essere persi dei posti assegnati a quei collegi nella attribuzione dei seggi”.

Un’interpretazione, commenta l’ex europarlamentare, “considerata “creativa” dalla maggioranza dei giuristi”. “Soprattutto appare incredibile che un tribunale amministrativo si arroghi il diritto di modificare di fatto una legge, quando la Corte Costituzionale ha chiaramente statuito diversamente”, conclude Bresso, annunciando poi che il suo ricorso sarà discusso il 15 ottobre.