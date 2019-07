La Sagra della Madonna di Campra si conferma una delle più amate del Biellese FOTOGALLERY

“Siamo a metà dell’opera”, commenta Alessandro della pro loco di Graglia. La festa della Madonna di Campra sta anche quest’anno portando grandi soddisfazioni e, a metà dei festeggiamenti, l’energia dei volontari della pro loco è ancora al massimo. Il primo weekend ha visto la presenza di molti ospiti nonostante le previsioni meteo avverse e anche la giornata di martedì sera, con la specialità del toro allo spiedo, è stata un successo.

Questa sera tocca alla serata tradizionale con la Zuppa di erbe di montagna come specialità e il gruppo musicale caratteristico “Le nostre valli”. Il secondo e ultimo fine settimana di una delle sagre del Biellese tra le più partecipate verrà poi aperto con il venerdì di Pesce. “La serata dedicata al pesce è uno dei nostri punti di forza – spiega Alessandro – . La materia prima è fresca e cuciniamo tutto al momento per garantire un prodotto finito di alta qualità”.

L’esercito di volontari della pro loco di Graglia è orgoglioso del lavoro fatto fino ad ora alla festa, anche per quanto riguarda la produzione di rifiuti e la raccolta differenziata predisposta in collaborazione con Cosrab e Onda Verde. “Sono stati predisposti degli ecocentri su tutta la superficie della festa – spiega Alessandro – e tutti i volontari della pro loco sono stati coinvolti nel lavoro di separazione rifiuti per minimizzare l’indifferenziata”. Circa 170 volontari della pro loco lavorano alla sagra e sono oltre 50 i camerieri tutti giovanissimi. “Pensare che per l’anno 2018 ogni giorno producevamo circa 30/40 sacchi di indifferenziata – continua Alessandro - , oggi dopo 5 giorni di festa siamo a 5 sacchi che contengono soprattutto mozziconi di sigarette e bustine vuote delle salse. Stiamo riuscendo in questa sfida e non possiamo che esserne orgogliosi”. Un vero successo l’ecoevento che si sta svolgendo a Graglia, con l’aiuto anche di tutti i presenti. Per invogliare gli ospiti a dividere correttamente e a pulire, ogni sera viene convertito ogni bicchiere pieno di mozziconi di sigarette raccolti da terra con uno colmo di birra.