La “Festa a Villa” sta per partire, musica e buon cibo per 2 weekend a Villa del Bosco FOTO

I festeggiamenti per la festa patronale di San Lorenzo stanno per accendere la piazza del municipio di Villa del Bosco. L’Associazione Sportiva del paese ha infatti organizzato, con il patrocinio del comune, “Festa a Villa”, due weekend all’insegna di specialità gastronomiche e musica, la cucina aprirà tutte le sere verso le 19,30 mentre i gruppi e dj inizieranno a suonare dalle 22.

Partirà venerdì 2 agosto la prima serata della festa, con specialità di pesce: spaghetti ai frutti di mare e fritto misto. A seguire si esibiranno i NATS Band. Sabato 3 agosto sarà il giorno delle pappardelle al ragù di cinghiale e dopo cena musica e balli con DJ Night. Domenica Grigliata Mista di pesce sul menù e per chiudere il primo fine settimana ci saranno gli Echo the Group.

Si apre in bellezza il secondo weekend di Festa in Villa. Ad aspettare cittadini e turisti venerdì 9 agosto ci sarà un succulento toro allo spiedo, seguito dalla musica di Danielmas. Sabato 10 piatto spagnolo con la tradizionale Paella e successivi balli e musica Dj Night. Infine il sipario si chiuderà sulla Festa in Villa con l’ultima serata di domenica 11 agosto, la cucina proporrà ancora una volta fritto misto di pesce come specialità e dopo cena ci si potrà scatenare con la Fiesta Latina.

I piatti speciali non saranno gli unici serviti dalla cucina e dai volontari, si potrà scegliere tra tante prelibatezze: antipasto misto, tomini, piatto fretto, vitello tonnato, crespelle tipiche alla San Lorenzo, agnolotti, arrosto di vitello, braciole, galletto alla piastra, hamburger, peperoni alla griglia, trippa in umido, peperoni in bagna cauda, prosciutto alla griglia, salamini, formaggi, insalata e patatine.

Inoltre presente la postazione Mojito Bar con aperitivi, cocktail e tanto altro.