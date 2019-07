E-Motion Land, un territorio tutto da pedalare nel cuore dell'estate

E-MOTION LAND. UN TERRITORIO TUTTO DA PEDALARE.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI AGOSTO.

E-MOTION LAND continua a vivere e far vivere il cuore dell'estate con le sue escursioni in e-bike.

Il calendario prevede:

La Serra Morenica di Ivrea tra ecomusei e chiese romaniche|3-4 agosto 2019

Il girolago di Viverone al tramonto | 7, 14, 21 agosto 2019

Alla volta del Santuario di Oropa attraverso il Tracciolino|10-11 agosto e 24-25 agosto 2019

Il girolago di Viverone | 31 agosto-1 settembre 2019

Come di consueto, il primo fine settimana del mese è dedicato alla Rete Museale AMI: istituita dall'Associazione Ecomuseo AMI, questa lodevole iniziativa interprovinciale mira a valorizzare i siti museali e le chiese romaniche presenti sul territorio attraverso una duratura azione promozionale,volta a farli conoscere come parti di un sistema rappresentativo della cultura e delle tradizioni del territorio. Nello stesso tempo intende garantire un programma d’apertura garantito ed una soddisfacente accoglienza dei visitatori attraverso l’impiego di giovani che, dopo un programma di formazione per operatori museali, saranno coinvolti nella gestione e apertura dei musei nei weekend della stagione estiva. Negli anni la Rete Museale AMI è diventata una struttura permanente, attiva stagionalmente, capace di arricchire l’offerta culturale e turistica dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.

Il Girolago di Viverone è ormai un classico molto apprezzato del calendario di E-Motion Land. Nel mese di agosto verrà proposta sia la versione al tramonto (mercoledì sera) che la versione diurna(ultimo fine settimana del mese) con degustazione di vini locali, in quest'ultimo caso, presso Il Porticciolo di Viverone.

Il mese di agosto vede inoltre l'introduzione di una novità tra i tour in e-bike, grazie alla quale si visiteranno due santuari posti sul versante biellese della Serra Morenica: si parte dal comune di Andrate per poi pedalare sulla via, ancora attiva, usata dai mandriani in passato per spostare i loro pascoli. Percorsi circa 30 km davanti ai vostri occhi si presenterà il maestoso Santuario d'Oropa, dove nel corso degli anni il Giro d'Italia ha regalato numerose emozioni. Dopo una sosta rigenerante, si raggiunge il Santuario di Graglia che dista 15 km dal precedente, e conosciuto in tutta Italia per la sua preziosa fonte d'acqua, la Lauretana. Dopo un breve ristoro, torneremo alla base di partenza ad Andrate.

Organizzata e promossa da Comune di Cossano, Associazione Slowland Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Associazione Ecomuseo Ami, l’iniziativa E-motion land propone un ricco calendario di uscite in e-bike per scoprire e vivere il territorio canavesano e santhiatese.

In pochi numeri l’ambizione dell’iniziativa: 94 escursioni, 62 giornate, 3500 km di percorsi, 40 comuni attraversati, 15 cantine e location coinvolte per costruire un’offerta turistica integrata e in grado di promuovere il territorio in tutte le sue eccellenze.

Una proposta che vuole essere insieme racconto del territorio ma anche l’occasione per promuovere una vocazione dello stesso orientata al wellness lifestyle e in grado di unire e valorizzare qualità ambientale, patrimonio culturale, enogastronomia locale.

I tour proposti, da aprile a ottobre, sono stati ideati con l’intento di comporre un’offerta ricca e che consente di scoprire le tante eccellenze del territorio: la Via Francigena e l’Olivetti, la Strada Reale dei Vini Torinesi e i tanti SIC (Siti di interesse comunitario), la rete delle chiese romaniche e i castelli, la rete museale Ami e le vigne, i laghi e le acque della Valchiusella, le risaie e le aree archeologiche.

Un calendario articolato, costruito grazie al lavoro di Associazione Culturale Pubblico-08, Orange Canavese di Ivrea, Canavese Outdoor di Piverone e Centro E-Bike della Serra di Viverone.

Gli aggiornamenti e le ulteriori info su www.slowlandpiemonte.it.

Programma delle escursioni.

SABATO 3, DOMENICA 4 AGOSTO

Partenza tour mattutino ore 9.00 (solo domenica)

Partenza tour pomeridiano ore 14.00 (sabato e domenica)

Durata 3 ore

Ritrovo: Chiaverano, piazza Ombre

Prezzo per persona dei tour euro 35,00 (include noleggio e-bike, casco, assicurazione,accompagnamento ed assistenza).

Prezzo degustazione per persona euro 7,00 (da corrispondersi durante la degustazione).

MERCOLEDÌ 7, 14, 21 AGOSTO

Tour serale ore 19.00 (durata 1,5 ore – percorso di circa 16 km) con ritrovo a Viverone c/o Centro E-bike della Serra.

Prezzo per persona euro 30,00 (include noleggio e-bike e luce, casco, assicurazione,accompagnamento ed assistenza).

SABATO 10, DOMENICA 11 AGOSTO

SABATO 24, DOMENICA 25 AGOSTO

Tour mattutino ore 9.00 (durata 6 ore – percorso di circa 60 km) con ritrovo ad Andrate in Piazza Campo Sportivo.

Prezzo per persona euro 50,00 (include noleggio e-bike, casco, assicurazione, accompagnamento ed assistenza).

SABATO 31 AGOSTO, DOMENICA 1 SETTEMBRE

Partenza tour mattutino ore 9.00 - Partenza tour pomeridiano ore 16.30

Durata 2,5 ore – 16 km.

Ritrovo: Viverone c/o Centro E-bike della Serra

Prezzo per persona dei tour euro 25,00 (include noleggio e-bike, casco, assicurazione,accompagnamento ed assistenza).

Prezzo degustazione per persona euro 7,00 (da corrispondersi durante la degustazione).

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Canavese Outdoor - telefono 349.0884341 – email info@canaveseoutdoor.it (7,14,21,31 agosto – 1 settembre)

ASD Orange Canavese – telefono 333 6709416 – email info@orangecanavese.it (3,4,10,11,24,25 agosto)

Condizioni

La conferma del tour avverrà tramite mail tre giorni prima della partenza. È richiesto un acconto di 20 euro alla prenotazione (bonifico o contanti) con saldo all'arrivo (bonifico o contanti). In caso di annullamento per condizioni meteo avverse (tre giorni prima della partenza) l'acconto verrà mantenuto per una successiva escursione. Gli itinerari potrebbero subire variazioni a causa di condizioni meteo o dei sentieri.L'elenco dei luoghi è indicativo e potrebbe non essere rispettato per cause di forza maggiori. Gli organizzatori consigliano di attrezzarsi con uno zainetto, una riserva di acqua personale (borraccia o bottiglietta d'acqua) ed eventualmente uno snack (barretta o frutta secca). Salvo diverse indicazioni gli itinerari sono di media facilità e prevedono il percorso su strade bianche o asfaltate secondarie poco trafficate, talvolta con presenza di radici o pietre. È quindi richiesta una minima dimestichezza nella conduzione di una bicicletta su sterrato ed è obbligatorio l'uso del caschetto da ciclismo, che si può richiedere in prestito all’atto dell’iscrizione. Sono obbligatori un abbigliamento sportivo e scarpe chiuse(no sandali o ciabatte). Alla partenza, durante il briefing, verrà sottoposta una liberatoria per lo scarico responsabilità e l'informativa sulla privacy.