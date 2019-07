Aperto il bando per Artigiano in Fiera 2019

Resterà aperto fino al 30 settembre prossimo il bando rivolto alle aziende piemontesi per partecipare con quote agevolate nella collettiva regionale piemontese all’edizione 2019 dell’Artigiano in Fiera, la manifestazione espositiva dedicata al mondo artigiano prevista dal 30 novembre all’8 dicembre prossimo nel polo fieristico di Rho.

La fiera è dedicata alle imprese con produzione propria di abbigliamento e accessori, articoli da regalo e oggettistica, gioielleria e oreficeria, mobili e complementi d’arredo e di prodotti enogastronomici. L’evento rappresenta un appuntamento unico nel suo genere, che unisce le tradizioni e le culture di numerosi Paesi, perfetto binomio di tradizione ed innovazione.

I costi di partecipazione saranno agevolati per le aziende piemontesi che esporranno nella collettiva regionale, per effetto degli abbattimenti concessi dalla Regione Piemonte e dal sistema camerale piemontese in seguito agli accordi definiti con l’ente organizzatore.

Per la modulistica e per tutti i dettagli sulle modalità e sui costi di partecipazione si invita a visitare la sezione dedicata alla promozione nel sito internet della Camera di commercio di Biella e Vercelli www.bv.camcom.gov.it.

Per richiedere direttamente informazioni è possibile telefonare ai numeri 015.3599371-354 della sede di Biella o 0161.598303-242 di quella di Vercelli o scrivere una e-mail a promozione@bv.camcom.it.