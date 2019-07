Grave incidente, nella notte, sulla A4 in direzione Milano. Poco dopo le ore 2, all'altezza di Settimo Torinese, tre auto si sono scontrate fra loro per cause ancora da chiarire. Sul colpo sono morte due persone, un uomo e una donna.

Altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo dal 118 all'ospedale Giovanni Bosco di Torino.