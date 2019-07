E' morta Alda Ghiano, la moglie di Silvio Piola - Cronaca dal Nord Ovest

E' morta, nella mattina di mercoledì, Alda Ghiano, vedova di Silvio Piola: aveva 95 anni e per tutta la sua esistenza era stata una persona discreta e riservata. Dal matrimonio con Piola, durato 48 anni - fino alla morte del bomber avvenuta nel 1996 - erano nati i figli Paola e Dario, morto nel 2011.

Lei, in pubblico, non compariva quasi mai, lasciando ai figli l'incarico di rappresentare la famiglia nelle tante occasioni in cui veniva ricordato il grande bomber. Tra le prime partecipazioni al lutto dei familiari quella della Pro Vercelli che ha pubblicato sul sito della società un messaggio di cordoglio.I funerali di Alda Ghiano si svolgeranno venerdì alle 11,30 in Duomo dove, giovedì alle 18,30 sarà recitato il rosario.

La donna lascia la figlia Paola con il genero Giorgio Gaietta, la nuora Marinetta, i nipoti Sara, Michele, Marta, Silvio e Alessandra con le rispettive famiglie, e i pronipotini Tommaso, Lorenzo, Pietro, Lucia e Jacopo.