Lutto a Vigliano, muore a 90 anni Rino "Ferruccio" Gardiman

In chiunque l’ha conosciuto ha lasciato un bel ricordo. Rino Gardiman, meglio noto come “Ferruccio”, si è spento all’età di 90 anni martedì 30 luglio. Ad accoglierlo per l’ultimo saluto nel primo pomeriggio di oggi, 31 luglio, la chiesa di Santa Maria Assunta a Vigliano, dove viveva da anni ed era conosciuto anche per l’attività (gestita dal figlio Pietro) che portava il suo cognome. Prima macellaio e poi muratore, Ferruccio aveva da sempre coltivato la passione per l’orto.

Il funerale è stato celebrato da don Luca, che lo ha ricordato come un uomo di cuore e ospitale, sempre pronto ad accoglierlo con un caffè e qualche storia quando il parroco lo andava a trovare mentre la moglie era malata. Tanta la commozione da parte dei numerosi amici e conoscenti presenti, soprattutto durante la lettura di due lettere scritte dalle nipoti che tanto amava.

Rino lascia nel dolore i tre figli Claudio, Pietro e Nadia e i nipoti Damiano, Francesco, Luna, Cristiana, Ester, Ilaria, Alice e Giulia, oltre alla sorella Maria e agli altri parenti. Anche i residenti di via Magliazza, suoi vicini di casa, ne piangono la scomparsa: “Ce lo ricorderemo sempre con il sorriso e il suo immancabile cappello di paglia mentre lavorava nell’orto trasmettendoci la sua passione”.