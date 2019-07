Lessona, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un cancello. Quattro i feriti

Potrebbe essere l'elevata velocità la causa del'incidente successo ieri, martedì 30 luglio alle 19,15, a quattro giovani, in via IV Novembre a Lessona. L'automobilista avrebbe perso il controllo della sua Volkswagen Golf andando a sbattere contro un cancello di una proprietà privata. Sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Si tratta di un 22enne di Cossato e i passeggeri, l'amico 23enne di Masserano e due ragazze di 29 e 25 anni rispettivamente di Candelo e Lessona. Sono in corso ulteriori accertamenti sull'accaduto da parte dei carabinieri.