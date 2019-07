Incidente in via Milano: scooter finisce contro un palo della luce, giovane all'ospedale FOTO

Incidente alle 19 in via Milano a Vigliano nelle vicinanze del supermercato Ipergross. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto tipo Suzuki e uno scooter. La moto dopo l'impatto con l'auto avrebbe terminato la corsa fuori strada, contro un palo dell'illuminazione. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il 26enne motociclista era cosciente, è stato immobilizzato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Sarà la polizia stradale a stabilire l'esatta dinamica. Traffico rallentato e regolato dalla polizia locale di Vigliano.