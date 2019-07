E' giallo nell'incidente tra auto e bici a Vigliano: ciclista ferito, automobilista irreperibile al cellulare

E' in corso di accertamento l'identità dell'automobilista che ieri, alle 10 in via Gian Tommaso Mullatera a Vigliano, si è scontrato con un ciclista di 72 anni. Il pensionato è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale di Ponderano. Ai carabinieri ha riferito di essersi scontrato con un'auto guidata da un uomo che gli avrebbe detto di doversi recare velocemente al lavoro. A quel punto, prima di proseguire, gli avrebbe lasciato il numero del suo cellulare. La stranezza è che i militari hanno inutilmente provato a contattare il telefono che è risultato sempre irraggiungibile. Per questo motivo sono in corso ulteriori accertamenti, probabilmente anche con la visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza posizionate nei paraggi.