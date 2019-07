Disabile dorme nell'area interna bancomat, si sveglia e distrugge lo sportello. Uomo incastrato dallo zaino

Un danneggiamento è avvenuto nella notte del 18 luglio e ad avvertire la polizia è stato un dipendente della filiale Banca Sella di piazza Adua. La pattuglia della squadra volante intervenuta ha confermato che lo sportello Atm era fuori uso, le due canaline erano state sradicate, avevano i fili scoperti e vicino c'era uno zaino abbandonato. A questo punto è partita l'indagine. Acquisite le registrazioni delle telecamere, i poliziotti hanno potuto ricostruire il fatto. L'uomo, intorno alle 3,30 di quella notte, è entrato all'interno della zona bancomat e si è messo a dormire per circa trenta minuti. Una volta sveglio ha iniziato a danneggiare lo sportello, rendendolo inutilizzabile. Poi è uscito e si è allontanato dimenticando lo zaino dentro il quale è stato trovato un permesso di parcheggio irlandese per disabili. Proprio grazie a questo indizio, gli agenti sono risaliti a A.M.G. di 39 anni nato e residente in Irlanda ma senza fissa dimora. Inevitabile la denuncia per danneggiamento. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, si era già reso protagonista di altri fatti nella sua breve permanenza in città. Ora dovrebbe essere ripartito alla volta del Regno Unito.