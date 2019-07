A fuoco discarica abusiva sotto il ponte della tangenziale, intervento di vigili del fuoco e polizia

Probabilmente qualcuno si è stufato di vedere la piccola discarica oppure il materiale era stato appena scaricato abusivamente e prima di allontanarsi ha appiccato il fuoco. Oggi, intorno alle 17, sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della squadra volante della polizia per un incendio, di piccole dimensioni sotto il ponte della tangenziale di Biella, di immondizia abbandonata. Bruciati pneumatici, lattine, vetri, ferri, marmitta auto oltre ad altri oggetti resi irriconoscibili dal calore delle fiamme. Nel giro di breve, il rogo è stato domato. Si riapre nuovamente il tema delle discariche abusive a cielo aperto, una problematica sempre attuale in questi ultimi anni per il Biellese.