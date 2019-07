La festa degli alpini torna a Rosazza dopo 35 anni, la soddisfazione del sindaco Delmastro: “Sono collante di una comunità”

Dopo un'attesa di 35 anni, torna a Rosazza la festa degli alpini. Ad annunciarlo, con grande soddisfazione, il sindaco Francesca Delmastro: “Siamo orgogliosi che il paese possa ospitare le penne nere sul nostro territorio, soprattutto in occasione del 100esimo anniversario di fondazione dell'Ana. Il loro ruolo è fondamentale: oggi come in passato sono un collante di una comunità che si impegna attivamente sul territorio in maniera costante da un secolo”.

“Gli alpini italiani, simbolo di eroismo e del miglior patriottismo, si inseriscono a pieno titolo tra le associazioni che incessantemente si donano per lo sviluppo del territorio – prosegue Delmastro - Per questo motivo l'intera comunità rosazzese ha accolto con entusiasmo l'evento chiedendo agli alpini di unirsi ai festeggiamenti per San Defendente a Beccara, festa di tradizione centenaria; inoltre si sono spalancate le porte del vecchio asilo, insieme alla pro loco di Rosazza, per garantire la buona riuscita del momento di festa”.

La ricorrenza avrà luogo domenica 4 agosto e il programma prevede l'alzabandiera, alle 10, al parco comunale; a seguire, sfilata, santa messa a San Defendente alle 11, posa della corona d'alloro al monumento ai caduti, sotto la sede comunale, e il pranzo conclusivo all'ex asilo comunale. Per l'occasione l'intero paese sarà invaso dal tricolore italiano.