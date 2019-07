Due settimane di relax e di buon cibo a Cervia per i soci della pro loco di Ponderano

Rientrati i soci della pro loco di Ponderano che hanno trascorso quasi due settimane a Cervia, soggiorno iniziato sotto il diluvio, ma fortunatamente durato solo un giorno!! Un bellissima esperienza ,che ha entusiasmato con tante escursioni alla scoperta di Cervia e delle sue bellezze,oltre a buon cibo e tanto relax.

Rimangono ancora due soggiorni a disposizione: Milano Marittima, in programma per fine agosto, e la Sicilia (metà settembre), sempre in pensione completa e trasferimenti inclusi. Per info: 3388534646.