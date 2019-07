Richiedono donazioni per bimbi in ospedale. LILT Biella: “Attenzione alle truffe telefoniche”

In questi giorni alcune persone stanno segnalando un fatto piuttosto grave: ignoti si presentano telefonicamente a nome di LILT Biella e chiedono alle famiglie biellesi donazioni da destinare a bambini ricoverati in ospedale.

“Desideriamo ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno avvisato e, allo stesso tempo, segnalare che LILT Biella non ha mai autorizzato queste persone a raccogliere fondi per conto della nostra associazione – spiegano in una nota stampa - LILT Biella persegue un impegno attivo e costante nella lotta contro il cancro attraverso la Prevenzione dei tumori a Biella, la Riabilitazione e il reinserimento sociale del malato.Tra i tanti progetti che gestiamo, non esistono però iniziative di sostegno e supporto ai bambini in ospedale. Prendiamo di conseguenza le distanze da quanto sta succedendo e ringraziamo ancora per le segnalazioni ricevute”.