Minuto di silenzio in consiglio comunale per il carabiniere Cerciello Rega ucciso a Roma

Anche il comune di Biella ha reso omaggio al vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nei giorni scorsi. In apertura di seduta, in programma nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 luglio, il presidente del consiglio comunale Marzio Olivero ha invitato tutte le forze politiche a stringersi in un momento di raccoglimento per osservare un minuto di silenzio per onorare la sua figura.

“La sua morte ha colpito tutti noi – esordisce Olivero – I suoi occhi esprimevano una bontà infinita. La sua esistenza è stata spesa a favore degli altri, all'insegna dei principi volti a garantire la sicurezza dei cittadini. A lui va la nostra riconoscenza”. Al termine del raccoglimento, applausi si sono levati da ogni scranno del consiglio comunale.