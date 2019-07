Manutenzione del verde a Chiavazza, volontari Aib in azione in via Milano

Serie di lavori in via Milano, a Chiavazza. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 luglio, i volontari Aib hanno provveduto ad alcuni interventi volti alla manutenzione del verde, in base alla convezione in essere con il comune di Biella. In queste ore, hanno liberato dai rami e dalle acacie la pensilina dell'autobus, situata nella via principale del quartiere. Traffico rallentato sul tratto di strada, pienamente ripristinato poco fa con la conclusione dei lavori.