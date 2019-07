Tiro a segno: Tre titoli nazionali e un argento ai Campionati Italiani per il TSN Biella FOTOGALLERY

Cinque tiratori del T.S.N. Biella sono saliti sul podio dei Campionati Italiani, conclusi domenica 28 a Bologna. I biellesi si solo laureati Campioni Italiani a squadre della Pistola Automatica Master schierando Claudio Favetto, Ezio Veronese e Sandro Garbaccio. I tre atleti, facendo registrare complessivamente 1.523 punti, hanno nettamente preceduto Perugia (1.515) e Savona (1.395).

Biella vanta un’ottima tradizione in questa spettacolare specialità, nella quale, in ciascuna delle 12 serie da cinque colpi, i tiratori devono colpire cinque bersagli allineati, che rimangono visibili al tiratore prima per 8 secondi, poi per 6 ed infine per 4 secondi. Sempre nell’arma corta, da sottolineare le ottime prestazioni di Alberto Firemi, che ha gareggiato in ben quattro specialità, salendo due volte sul podio. Firemi ha esordito conquistando il titolo italiano del Gruppo B di Pistola Standard (nonché il settimo posto assoluto) e ha concluso con l’argento nel Gruppo A di Pistola Libera e l’ottavo posto in questa difficile e selettiva specialità a 50 metri.

Tra una medaglia e l’altra si è “allenato” con una prova da metà classifica nella Pistola a 10 metri e con l’undicesimo posto assoluto nella Pistola Sportiva. Claudio Favetto non è riuscito ad aggiungere un successo individuale al titolo a squadre, ma ha comunque sempre raggiunto la parte alta della classifica nelle tre gare Master a 25 metri che ha disputato: sesto assoluto nel Grosso Calibro, nono nella Pistola Sportiva e quinto nell’Automatica. Nella PA Master da registrare anche il 10° posto di Ezio Veronese.

Nella gara di Pistola Libera riservata ai tiratori Master e Gran Master era in lizza Claudio Biolcati Rinaldi, che ha raggiunto il quindicesimo posto nella categoria. Il pollonese non è riuscito a coronare il sogno di una medaglia, ma con suo il supporto e i suoi consigli ha contribuito a costruire il successo dei compagni in gara. Una brillante affermazione l’ha colta la diciannovenne Federica Donetti nella Carabina Sportiva juniores femminile.

A poco più di due anni dal suo esordio in competizione è diventata Campionessa Italiana della Carabina sportiva a terra, superando anche alcune atlete che militano già da tempo nella nazionale juniores. Una vittoria importante, che ha premiato la sua tenacia e il suo impegno! Soddisfatto per i risultati, il Presidente Ezio Veronese ha ringraziato gli atleti sottolineando che è stato il lavoro di tutta la Sezione a permettere di raggiungere questi gratificanti risultati. Grazie all’impegno di tutti i soci - ha aggiunto Veronese - si è creato l’ambiente ideale in cui ciascuno riesce a migliorare se stesso e insieme a dare il suo contributo per la crescita e la coesione del gruppo.