Oggi la Regione rimuove lo striscione per Bibbiano. Caucino:"Monito per istituzioni"

La Regione Piemonte oggi rimuoverà lo striscione che chiedeva "verità per Bibbiano", affisso la scorsa settimana sulla facciata della sede in piazza Castello e contestato dai partiti dell'opposizione. Ad annunciarlo questa mattina in Consiglio Regionale l'assessore regionale ai Bambini Chiara Caucino, che spiega le motivazioni del gesto legato all’inchiesta “Angeli e demoni” su presunti illeciti negli affidi e gestione di bambini, allontanati in alcuni casi dalle famiglie, e presi in carico dai servizi sociali della Val d’Enza.

"Ho condiviso l'iniziativa - ha detto in aula Caucino - dell'assessore alla Sicurezza Ricca, che voleva essere un monito forte- in primis alle istituzioni - e a chi è chiamato ad occuparsi di un tema così importante, come quello dell'infanzia". "È questo il senso striscione appeso - ha aggiunto l'assessore - che non rappresenta la volontà della Giunta di esprimere giudizi o un'ingerenza nell'operato della magistratura".

In Piemonte i bambini e ragazzi presi in carico e collocati in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni presenti sul territorio regionale - in base agli ultimi dati resi disponibili sull’anno 2017 dal Centro nazionale di documentazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze - risultano oltre 2.500, di cui 1.397 in affidamento e 1.131 in comunità.Nella nostra regione sono presenti 221 strutture residenziali per minori (il dato è aggiornato al 2018).Caucino ha ribadito quindi la priorità del giunta Cirio sono i bambini -ricordando che il Piemonte è la prima regione ad aver istituito un assessorato dedicato a loro - "verso i quali faremo azioni di tutela".

Il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone ha annunciato di voler chiedere alla Regione di avviare "indagini conoscitive sulle attività del Centro Studi Hansel e Gretel sul nostro territorio, dove ha sede, per capire se anche qui siano avvenuti affidi illeciti, manipolazione di minori, elettroshock e altri orrori”.

Critico verso il gesto l'ex Presidente della Regione Sergio Chiamparino, che ha ricordato come durante la sua consiliatura l'affissione dello striscione per Giulio Regione fosse stata "supportata da due mozioni". "A me ha colpito l'atteggiamento di Cirio, perchè ha sconfessato tutte le dichiarazioni metodologiche fatte il giorno dell'insediamento" ha concluso il governatore.