Laboratorio analisi di Biella, la risposta di Michele Mosca al deputato Andrea Delmastro

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sarà la distanza Roma-Torino o la calura estiva ma ho l'impressione che la frettolosa presa di posizione dell'On. Delmastro in relazione al laboratorio analisi dell'ospedale di Biella sia veramente fuori luogo. La campagna elettorale è finita e come noto la Pubblica Amministrazione lavora per atti e non per slogan, l'intento che ci accomuna è la volontà di salvaguardare il laboratorio analisi e scongiurarne il depotenziamento, pertanto mi premuro di rassicurare l'Onorevole che non vi è nessuna retromarcia o ripensamento sul tema.

La posizione della Lega, ovvero del sottoscritto, del Presidente di Commissione Stecco e dell'Assessore Icardi non è mutata. La mia richiesta di approfondire la Delibera della Giunta Chiamparino comporterà una immediata sospensione di questo atto e pertanto l'inefficacia dello stesso, in questo senso va interpretata la proposta accolta dalla commissione alla presenza dell'assessore, in ogni caso se Delmastro ha intenzione di scavalcare gli uomini del suo partito che siedono tra i banchi del Consiglio non aveva che da rassegnare le dimissioni dall'incarico romano ove è stato eletto con il contributo fondamentale della Lega e candidarsi lo scorso mese di maggio alle Elezioni Amministrative.

Stia sereno, nessuno pensa di fare passi indietro, anzi, siamo tutti disponibili a fornire ulteriori spiegazioni all'assessore Chiorino e a tutti coloro che ne abbiano necessità per salvaguardare i biellesi e gli operatori che vi lavorano”.