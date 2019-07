Borriana, Fratelli d'Italia: "La maggioranza non rispetta la nostra attività"

"Si è svolto il giorno 23 luglio il Consiglio Comunale a Borriana e già si cominciano ad intuire le linee di difficoltà che saranno temi comuni di questo quinquennio di legislatura." - esordisce il capogruppo Salvatore Tedesco.

"Innanzitutto, - continua il capogruppo Tedesco - per la minoranza non è stato possibile poter analizzare in tempo utile le deliberazioni presenti a titolo di aggiustamento di bilancio, argomento sostanziale e primario di ogni attività di Ente Locale, in quanto la documentazione è stata prodotta solamente un giorno prima della convoca. Alla richiesta di poter stralciare i punti interessati dall'argomento e poterli trattare tre giorni dopo per aver modo di approfondire i numeri, Sindaco e la maggioranza hanno votato negativamente.".

"Tale atteggiamento - continua il capogruppo - rispecchia, oltre alla mancanza di rispetto per l'attività di minoranza, un vero e proprio atto di imperio che, per quanto legittimo a norma di legge,non trova conforto in quanto detto dal Sindaco in sede di primo Consiglio Comunale ovvero la totale disponibilità del Primo Cittadino e della sua maggioranza nei confronti della minoranza.". "Inoltre dalle risposte alle interrogazioni,- prosegue il capogruppo - è emerso che effettivamente esiste una grave insofferenza nei confronti delle riscossioni della TARI mentre, per quanto riguarda l'Amministrazione trasparente, il Sindaco ha proceduto ad aggiornare, in quanto mancanti, i curriculum degli amministratori mentre si è trincerato nella legittima indicazione dell'ANAC nel non indicare, in quanto non obbligatorio per i comuni sotto i 15.000 abitanti, le proprie denunce reddituali.".

"Peccato - conclude il capogruppo - sarebbe stato senza dubbio molto più 'trasparente che il Sindaco avesse trasmesso tali dati reddituali ·senza nascondersi dietro l'indicazione dell'ANAC anche perché vi sono primi cittadini (vedi Candelo) ove i Sindaci hanno "onorevolmente trasgredito" all'indicazione. Penso che il quinquennio da vivere produrrà molte sorprese.".