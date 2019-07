19 punti al consiglio di Valdilana. La variazione di Bilancio ammonta a più di 1 milione e mezzo

Inizia con un minuto di rispettoso silenzio per il brigadiere Mario Cerciello Rega, morto dopo 11 coltellate lo scorso venerdì notte, il primo consiglio post insediamento per l’amministrazione di Valdilana. L’incontro è partito alle 18,30 di lunedì 29 luglio nella sala consiliare dell’ex municipalità di Valle Mosso: tanti i cittadini presenti per ascoltare i 19 punti all’ordine del giorno che sono partiti con la surroga della rinunciataria consigliera comunale Gabriella Maffei e sono terminati dopo le 21 con la lettura delle 4 interrogazioni poste dalla minoranza. Prima novità è stata la presentazione del nuovo segretario Bartolomeo Farana che ha esordito: “Darò il massimo dell’impegno possibile, sarà una bella avventura. Affrontare la vita amministrativa di un nuovo comune sarà impegnativo, ma con la buona volontà e la collaborazione possiamo farcela”.

Il punto più atteso sulla variazione al bilancio 2019-2021 è stato trattato nella seconda metà del consiglio E’ stato difficile assemblare 4 bilanci per poter posizionare i fondi dove servivano – spiega la responsabile - . Serviranno delle sistemazioni sicuramente di tutte le utenze e non solo”. La variazione ammonta a oltre 1 milione e mezzo di euro (1 milione 581 mila e 570 euro). Parte della somma arriva dall’avanzo di amministrazione dei 4 ex comuni mentre il rimanente risulta essere il primo lotto del contributo di fusione decimato al 40% della somma spettante fino al 2018. “I soldi ci sono e arriveranno – spiega Carli -, in misura molto inferiore. Su questo siamo ancora molto arrabbiati e continueremo a batterci per cercare di avere quello che il Governo aveva promesso. Le dichiarazioni di qualche settimana fa da parte del presidente del ANPCI, Franca Biglio, sono oltraggiose. La decisione di fonderci arriva dalla possibilità di risolvere delle problematiche su un territorio che ha tanto da dare, non ‘per i soldi’ che tuttavia possono aiutare a fare la differenza”. La minoranza non ci sta con questa dichiarazione, Alessio Maggia si scosta dalle ammissioni del sindaco: “Dovevate aspettarvelo”.

Circa 820 mila è l’avanzo di amministrazione: di questi 430 mila verranno utilizzati per la messa in sicurezza della piscina, 70 mila a Pratrivero per la realizzazione del centro disabili, 16 mila euro di privati verranno utilizzati per la sistemazione della caserma in Trivero. 10 mila euro verranno spesi per l’acquisto di attrezzatura per manutenzione stradale e poi una bella somma per la scuola di Ronco e la Rodari di Soprana. 40 mila euro verranno utilizzati per la sistemazione dei danni alluvionali a Bugge e 15 mila in frazione Vioglio a Soprana. Attenzione alle verifiche antisismiche per le scuole, soprattutto il nido di Valle Mosso e le scuole di Mosso. Si apettano 90 mila euro dal Decreto Crescita che verranno utilizzati soprattutto per la messa in sicurezza della caserma di Valle Mosso. Attenzione anche agli alpeggi per puntare sul bello. 50 mila euro verranno spesi perla sistemazione dell’alpeggio Isolà di Sopra a Valle Mosso. I fondi che arriveranno dalla fusione verranno utilizzati soprattutto sulla scuola, per la demolizione di un rudere a Valle Mosso e 18 mila euro per il Teatri Giletti di Ponzone. Il rimanente per potenziare e incrementare servizi e per investire.