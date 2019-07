Suoni in Movimento a La Trappa di Sordevolo con Camilla Patria e Tommaso Fiorini

La rassegna Suoni in Movimento continua tramite il Percorso Giovani esecutori e Giovani compositori - Percorso dei musei delle montagne biellesi.

Domenica 4 agosto ci sarà il concerto di un insolito duo giovane di eccezionale bravura, ospite all’Ecomuseo della Tradizione costruttiva "La Trappa" di Sordevolo, uno spazio d’incontro delle differenze e un luogo aperto dove partecipare alla costruzione di un bene comune. Abitare la Trappa è immergersi in un paesaggio e diventarne parte.

Camilla Patria al violoncello e Tommaso Fiorini al contrabbasso, giovani interpreti che prediligono le tessiture basse ricche di repertorio brillante, proporranno oltre all’inconsueto repertorio anche il brano “Gravity” del compositore biellese Sandro Montalto, allievo di Composizione del Conservatorio di Torino.

L'appuntamento prevede fin dal mattino di domenica la possibilità da parte del pubblico di assistere alla “prova aperta”, modalità in cui alle ore 11 i giovani artisti si produrranno in una sorta di “prova generale” con la dimostrazione dello studio di alcuni brani del programma permettendo al pubblico di auto-coinvolgersi con appropriate argomentazioni. Il concerto ufficiale si svolgerà alle 15 e la visita guidata al termine del concerto alle 16 circa.