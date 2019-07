Indorama Ventures acquisisce la Sinterama. Annunciato oggi l'accordo

Indorama Ventures Public Company Limited (Ivl), un produttore chimico internazionale, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Sinterama S.p.A, leader mondiale nella produzione di interni in poliestere per automobili e filati colorati ad alte prestazioni. L’acquisizione comprende cinque siti produttivi in quattro paesi (Italia, Brasile, Cina e Bulgaria: quest’ultimo rappresenta un nuovo mercato per Ivl) per una capacità complessiva di circa 30.000 tonnellate/anno. L’Europa importa oltre 275 KT [chiloton, ndr] di filati all’anno e Sinterama può così crescere e rafforzare la sua posizione di fornitore locale. L’azienda impiega attualmente 889 persone.L’operazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre 2019, subordinatamente alle approvazioni a norma di legge.

Nella nota stampa Ivl fa sapere: «Sinterama occupa posizioni di primo piano nelle applicazioni altamente specializzate in Europa, e gode di una reputazione eccellente e di una tecnologia collaudata. L’azienda è integrata verticalmente dal chips ai filati e offre una vasta gamma di filati in poliestere colorato per l’automotive, l’arredamento, l’abbigliamento e le applicazioni tecniche. Sin dalla sua nascita, nel 1968, Sinterama offre le soluzioni più innovative e investe nella ricerca di prodotti all’avanguardia, avendo accumulato un notevole bagaglio di conoscenze nel corso del tempo. L’operazione consentirà a Ivl di avere a disposizione soluzioni complete e innovative per le applicazioni automotive e domestiche così da servire al meglio i propri clienti e soddisfare le loro future esigenze. Sinterama dispone di una solida base produttiva, offrendo un’eccellente piattaforma in grado di integrare le attuali specializzazioni di Ivl. Il portafoglio altamente complementare, la base clienti e l’impronta geografica delle due società apriranno nuove opportunità di mercato e aumenteranno il valore per i nostri clienti, consentendo loro di sfruttare ulteriormente le capacità produttive e la catena di fornitura di Ivl».

Aloke Lohia, Group Ceo di Indorama Ventures, ha detto: «Questa acquisizione segna un’importante pietra miliare nella nostra alleanza strategica con Sinterama, partner di Trevira dal 2011 e partner industriale di riferimento per i filati di filamenti ad alto valore. Pur avendo raggiunto una crescita significativa in questo settore negli ultimi anni, riteniamo che Sinterama ci consentirà di consolidare e far progredire la nostra posizione in un mercato esclusivo ed esigente. Sinterama si avvale di un team di professionisti di grande esperienza che, insieme al management di IVL, danno vita ad una formidabile combinazione di eccellenze manageriali. Portare l’esperienza di Sinterama e la sua rete di strutture strategicamente posizionate in IVL ci permetterà di fornire ai clienti le migliori offerte. Ora più che mai siamo in una posizione migliore per soddisfare le esigenze e superare le aspettative dei clienti su scala veramente globale».

Paolo Piana, presidente di Sinterama, ha dichiarato: «E' una grande opportunità per Sinterama di entrare a far parte di un gruppo solido come Indorama Ventures, leader mondiale nel settore del poliestere. Questa combinazione perfetta sigilla vent’anni di collaborazione e porta alla creazione di un player globale leader nel settore dei filati e delle applicazioni in poliestere ad alto valore aggiunto».