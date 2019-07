La nebbia si dirada, alpinista infortunato soccorso sulla Torre di Castelfranco a 3600 metri - Cronaca del Nord Ovest

Nella mattinata di oggi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati chiamati a effettuare un intervento sulla Torre di Castelfranco a una quota di 3600 metri circa, nel comune di Macugnaga (Vb). Intorno alle 10,30 un alpinista si è infortunato a 150 metri dalla cima e si è trovato nell'incapacità di proseguire insieme al suo compagno di cordata. Dalla Centrale Operativa è stata inviata sul posto l'eliambulanza del 118 che a causa delle condizioni meteo marginali ha preferito recuperare un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ad Alagna Valsesia a supporto del tecnico di elisoccorso già a bordo. I due sono stati verricellati sulla cima della Torre di Castelfranco e procedendo in cordata e calandosi in corda doppia sono riusciti a raggiungere i due alpinisti bloccati. Grazie a una provvidenziale schiarita della nebbia, l'eliambulanza è riuscita in seguito a ricuperare i malcapitati e i tecnici.