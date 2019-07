Dramma sulle strade, 16enne perde la vita in sella alla sua moto - Cronaca dal Nord Ovest

Tragedia nel pomeriggio di martedì a Miasino. Un giovane di 16 anni in sella ad una moto si è schiantato contro un'auto in via Raimondo sulla strada che porta al Mottarone. Subito sul posto i soccorritori ed un'eliambulanza, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi. Per il 16enne non cìè stato nulla da fare.