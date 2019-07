Scontro tra due auto a Biella, attimi di paura per i due pensionati alla guida

Tanta paura ma fortunatamente sono rimasti indenni i due conducenti biellesi rimasti coinvolti ieri mattina, intorno alle 12.20, in un incidente stradale all'incrocio semaforico di viale Maccallè, a Biella.

Per cause da accertare, due auto, una Volkswagen Polo e una Suzuki Celerio, andavano a scontrarsi davanti all'ex sede dell'Atap. Illese le due persone alla guida, un 76enne e una 82enne, mentre i veicoli hanno riportato lievi danni. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri, giunti per tempo sul luogo del sinistro.