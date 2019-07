Scontro in via Serralunga, un ferito lieve trasportato all'ospedale di Ponderano

E' al vaglio della polizia locale di Biella la dinamica dell'incidente successo oggi pomeriggio alle 14 in via Serralunga a Biella. A scontrarsi, nelle vicinanze dell'edilizia Brusasca, una Suzuki Jimny, che procedeva verso il ponte di Chiavazza e una Peugeot station wagon, che viaggiava sul lato opposto. Il conducente della Peugeot è rimasto ferito, è stato soccorso dagli operatori dell'ambulanza del 118 e successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano per ulteriori accertamenti.