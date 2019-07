Capriolo annegato nel lago del Mucrone, intervento di recupero FOTOGALLERY

I Vigili del Fuoco del Nucleo Fluviale di Biella e Mario Raffa, responsabile del Nucleo Recupero Animali Selvatici facente parte del Coordinamento di Protezione Civile, sono saliti in quota per recuperare e riportare a valle la carcassa di un capriolo annegato nelle acque del laghetto del Mucrone. Non si conosce la dinamica del fatto dato che l'avvistamento è avvenuto quando il corpo dell'animale giaceva già senza vita nelle acque del laghetto.