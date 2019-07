Festa degli alpini a Piedicavallo: un successo baciato dal sole FOTOGALLERY

Le previsioni meteo avverse non hanno fermato il weekend a Piedicavallo e il cielo ha deciso di premiare la festa degli alpini in programma domenica 28 luglio. Come ogni anno, da più di 50 anni, le penne nere di Piedicavallo hanno impiegato tutte le loro forze per rendere onore a uno degli eventi maggiormente sentiti dell’anno. Le celebrazioni in ricordo dei caduti della guerra sono cominciate di mattino, quando il gruppo si è unito in una sfilata lungo le vie del paese, accompagnato dal sindaco, dalle donne in gipoun (l’abito tradizionale dell’Alta Valle Cervo) e dalla banda.

La prima tappa ha visto la deposizione della corona in onore dei caduti di Montesinaro, in Piazza Don Magi; la sfilata è poi tornata sui suoi passi, diretta alla chiesa di San Michele a Piedicavallo. Lì si è celebrata la Santa Messa, che ha fatto da ponte per la deposizione della corona ai caduti di Piedicavallo. Come ogni festa degli alpini che si rispetti, non poteva certo mancare il lauto pranzo. Più di cento commensali hanno preso posto in sede, per gustare un menù di tutto rispetto, preparato dalle sempre preziose volontarie del paese. La festa ha fornito anche opportunità di scambio culturale.

Ospite della giornata: un gruppo di turisti provenienti dagli Stati Uniti, giunti in paese alla ricerca delle loro radici e della loro famiglia e che avevano già preso parte alla proiezione del documentario “Testa e Croce. 50 anni sul Monte Cresto” di venerdì sera. Al Teatro Regina Margherita, gli ospiti dal Nuovo mondo hanno ritrovato testimonianze storiche di familiari perduti da tempo.